Overval in Heerenveen, politie zoekt getuigen

Publicatie: wo 25 maart 2020 15.37 uur

HEERENVEEN - De politie vraagt hulp naar aanleiding van een overval op een woning in de wijk Nijehaske. Op maandagavond 23 maart 2020 werd aldaar een woning overvallen door meerdere personen. De politie is op zoek naar getuigen, en naar camerabeelden, die mogelijk iets hebben vastgelegd, met name uit de wijk Nijehaske, De Greiden en de omgeving van het NS station.

De politie vraagt naar de bijzonderheden die u zijn opgevallen tussen 22.00 uur en 23.00 uur. Denk hierbij aan mensen die zich vreemd gedroegen en verdachte voertuigen. Mogelijk zijn er ook in de omgeving beelden gemaakt. Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze overval, neemt u dan direct contact met de politie.