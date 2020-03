Kind gewond na val van dak

TYTSJERK - Een kind is woensdagmiddag gewond geraakt nadat deze viel van een dak. Dit gebeurde rond 13.30 uur aan de Woelwijk in Tytsjerk. Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Het slachtoffer was gelukkig aanspreekbaar en niet hoefde vervoerd te worden met de traumaheli. Deze was al gealarmeerd maar is niet meer naar Tytsjerk gevlogen. Het kind is per ambulance overgebracht naar MCL in Leeuwarden.