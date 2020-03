Waarschuwing GGD: Ook in FryslÃ¢n oppassen geblazen

Waarschuwing GGD: Ook in Fryslân oppassen geblazen

Publicatie: wo 25 maart 2020 14.23 uur

LEEUWARDEN - Hoewel het coronavirus in Friesland nog niet 'heel erg actief' is, blijft het oppassen geblazen, zo meldt de GGD Fryslân. In de afgelopen 24 uur zijn er 12 Friezen positief getest op het coronavirus. Ze wonen in verschillende gemeenten waaronder Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Ondanks het feit dat er sprake is van relatief minder mensen dan in Noord-Brabant die positief getest zijn op het coronavirus, wil dit niet zeggen dat er weinig mensen zijn die het coronavirus hebben. Ook in Friesland hebben we te maken met de verspreiding van het virus en gaat het aantal gevallen ongetwijfeld toenemen.

Sinds deze week is het straatbeeld rustiger geworden en wordt er een deurenbeleid gehanteerd bij winkels. Mensen moeten buiten wachten als er teveel mensen in een winkel zijn. Het winkelpersoneel geeft vervolgens meestal aan wanneer de eerstvolgende persoon naar binnen mag. Ook wordt de afstandsmaatregel veel vaker toegepast dan eerder deze maand. In de loop van april zullen de effecten van het aangescherpte beleid duidelijk moeten worden.