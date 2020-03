Echtpaar van der Meer-Bijlsma 60 jaar getrouwd

Publicatie: wo 25 maart 2020 12.13 uur

BUITENPOST - Het is woensdag 60 jaar geleden dat het echtpaar van der Meer-Bijlsma uit Buitenpost elkaar het ja-woord gaf. Burgemeester Oebele Brouwer kan vanwege het coronavirus het echtpaar niet persoonlijk bezoeken en feliciteren.

De heer Sieger van der Meer (2 december 1935) en mevrouw Grietje van der Meer-Bijlsma (13 september 1938) trouwden op 25 maart 1960. Nadat ze getrouwd waren gingen ze in Niekerk wonen. Tijdens het eerste jaar in Niekerk volgde de heer nog een politieopleiding in Rotterdam. Toen de heer deze opleiding had afgerond verhuisden ze samen naar Rotterdam, waar ze 5 jaren woonden. Het stel verhuisde een aantal keer. Ze woonden achtereenvolgens in Hoogezand, Drachten en Leidschendam. Uiteindelijk kwamen ze definitief terug naar het noorden en gingen ze in Buitenpost wonen. Tot aan zijn pensionering werkte de heer van der Meer hier.

Mevrouw zorgde voor het huishouden en de kinderen en werkte in Leidschendam bij een psychiatrisch ziekenhuis als activiteitenbegeleidster. Toen het stel zich eenmaal in Buitenpost vestigde ging ze wederom als activiteitenbegeleidster aan de slag in een verzorgingshuis in Groningen.

Het echtpaar kreeg 2 kinderen, een zoon en een dochter. Ook hebben ze inmiddels 6 kleinkinderen gekregen.

Na hun pensionering hebben de heer en mevrouw vele verre reizen gemaakt naar o.a. Indonesië, Afrika, de Verenigde Staten en Rusland. Het echtpaar is nog in goede gezondheid en woont zelfstandig. In hun vrije tijd onderhouden ze graag hun grote tuin en maken ze vaak een wandeling.