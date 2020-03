Nij Smellinghe: Planbare zorg uitgesteld

Publicatie: di 24 maart 2020 15.53 uur

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe stelt alle planbare zorg (kliniek, polikliniek, radiologie) uit tot in ieder geval 18 april. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld oncologische behandelingen, spoedzorg, verloskundige zorg en zorg die niet kan wachten. Daar waar mogelijk worden afspraken zoveel mogelijk omgezet naar een telefonisch consult om zoveel mogelijk patiënten te helpen.

"Deze noodzakelijke maatregel moeten wij nemen om de continuïteit van de acute zorg te kunnen waarborgen." zo laat het ziekenhuis op hun site weten.

Wanneer mogelijk worden afspraken omgezet naar een telefonisch consult. Als een telefonisch consult niet mogelijk is, worden afspraken, behandelingen of operaties uitgesteld. Als uw afspraak of operatie wordt omgezet naar een telefonisch consult of uitgesteld, krijgt u daar zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht van. "Het is mogelijk dat wij bellen met een anoniem telefoonnummer." zo benadrukt het ziekenhuis.

"Wij realiseren ons dat dit een verregaande maatregel is, maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat deze maatregel op dit moment noodzakelijk is om de continuïteit van de acute zorg in Nij Smellinghe en de regio te waarborgen." Het is mogelijk dat de datum tot 18 april nogmaals wordt verlengd.