Oplichter 'koopt' zitmaaiers: 1 jaar cel

Publicatie: di 24 maart 2020 15.20 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige inwoner van Warten, die in 2019 in vier maanden tijd verschillende Friese bedrijven heeft opgelicht door zitmaaiers aan te schaffen zonder te betalen, is dinsdag veroordeeld tot 12 maanden cel. De man heeft bedrijven in Hurdegaryp, Oosterwolde, Leeuwarden, Akkrum, Rotsterhaule, Sneek en Winsum opgelicht.

‘Ongeloofwaardig verhaal’

De Wartener beweerde dat hij bedreigd en onder druk zou zijn gezet door een drietal criminelen. Die zouden gedreigd hebben zijn gezin iets aan te doen. De man noemde drie mannen bij naam. ‘Een ongeloofwaardig verhaal’, volgens de rechtbank. Twee van de drie zijn bij de verdachte thuis geweest, maar dat was volgens hun om geld te ‘innen’ voor een bevriende ondernemer die door de Wartener was opgelicht. Het drietal moest wel terechtstaan, voor afpersing en diefstal met geweld. Zij hadden de vrouw van Wartener klappen gegeven. Zij horen donderdag wat hun straf is.

Heineken-ontvoerder

De Wartener nam om vertrouwen te wekken zijn kinderen mee als hij zogenaamd een koop wilde sluiten. Hij belde zijn vrouw als hij in de winkel was, alleen maar om de verkopers te misleiden. De man heeft vanuit de gevangenis zijn vrouw bedreigd omdat hij zijn kinderen niet mocht zien. Hij had tegen een familielid gezegd dat een medegedetineerde, een van de Heineken-ontvoerders, wel een manier wist hoe hij zijn ex kon laten ‘verdwijnen’. De vrouw heeft inmiddels der echtscheiding aangevraagd. De rechtbank bepaalde dat de Wartener ruim 28.000 euro aan schadevergoedingen moet betalen.