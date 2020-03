Twee inwoners Noardeast-FryslÃ¢n positief getest

Twee inwoners Noardeast-Fryslân positief getest

Publicatie: di 24 maart 2020 14.35 uur

DOKKUM - In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn deze week twee inwoners positief getest op het coronavirus. Dit is dinsdagmiddag bekendgemaakt door het RIVM. De teller staat nu op 3 besmettingen in deze gemeente.

In Friesland zijn zo'n 40 mensen positief getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal besmettingen ligt veel hoger omdat alleen mensen in de zorg en mensen die worden opgenomen worden getest op het dragen van het virus.