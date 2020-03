Brand in wooncomplex in Kollum, woningen ontruimd

Publicatie: di 24 maart 2020 14.34 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum en Buitenpost moesten dinsdag rond 14.17 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Tsjerk Hiddesstraat in Kollum. In de woning zou brand zijn ontstaan in de meterkast. Later kwam ook de hoogwerker van de Dokkumer brandweer assisteren.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft via een binnenaanval het vuur weten te blussen. Door de brand stond de woning vol met rook. Het complex is uit voorzorg ontruimd. Even na 16.00 uur werd het sein brandmeester gegeven.

Door de brand zijn zes appartementen dusdanig beschadigd waardoor ze onbewoonbaar zijn verklaard. Er wordt vervangende woonruimte voor de gedupeerden gezocht.

