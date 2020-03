Laptops gestolen bij inbraak in Tytsjerk

Publicatie: di 24 maart 2020 11.18 uur

TYTSJERK - Er is maandag ingebroken in een woning aan de Hanenburg in Tytsjerk. De inbraak vond plaats tussen 17.30 uur en 22.00 uur. Er worden onder andere laptops meegenomen.

Er is aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de inbraak in onderzoek.