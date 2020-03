Coronacrisis: Oerrock gaat ook niet door

Publicatie: di 24 maart 2020 11.14 uur

URETERP - Het festival Oerrock in het hemelvaartsweekeinde gaat ook niet door in verband met de coronacrisis. Het kabinet kondigde maandag nieuwe maatregelen af waarbij tot 1 juni geen openbare samenkomsten zijn toegestaan.

De organisatie is bezig met de gevolgen van het kabinetsbesluit. Het festival wordt verplaatst naar volgend jaar en de organisatie is in overleg met de geboekte bands om deze ook over te plaatsen naar het nieuwe jaar. Voor zover bekend blijven de kaartjes geldig voor het nieuwe Oerrock-festival in 2021.