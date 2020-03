Bonifatiuscup 2020 in Dokkum afgelast

Publicatie: di 24 maart 2020 11.07 uur

DOKKUM - Het internationale jeugdtoernooi om de Bonifatiuscup 2020 voor U13 en U15 teams in Dokkum gaat niet door. Het tweedaagse toernooi met 32 deelnemende teams stond gepland voor 21 en 22 mei a.s.

De op maandag 23 maart afgekondigde maatregelen door het kabinet in het kader van de aanpak van de coronacrisis maken het organiseren van het evenement niet meer mogelijk. Het organisatieteam en beide organiserende verenigingen CSV Be Quick Dokkum en VV Dokkum staan volledig achter de genomen maatregelen. Het organisatieteam had, gezien de huidige situatie en gezien de omvang en de aard van het evenement, in het weekend zelf al besloten om het evenement af te gelasten.

Het zou dit jaar de vijfde editie worden van het populaire voetbaltoernooi op het Tolhuispark in Dokkum. De lustrumeditie wordt nu georganiseerd op 13 en 14 mei 2021.