Hoe vind je de beste energieleverancier?

Publicatie: di 24 maart 2020 11.00 uur

DRACHTEN - Omdat je tegenwoordig elk jaar over kunt stappen naar een andere energieleverancier, wordt de vraag wat de beste energieleverancier is veel vaker gesteld. Wat voor jou de beste energieleverancier is, is afhankelijk van jouw specifieke situatie en de keuzes die je maakt. Een ding scheelt, overstappen kost je zelf amper nog moeite.

Vergelijk in eerste instantie de

tarieven van de energieleveranciers

In eerste instantie vergelijk je de tarieven van de verschillende energieleveranciers. Houd daarbij rekening met de totaalprijs. Behalve de leveringstarieven krijg je te maken met de transportkosten, btw en vastrecht terwijl er ook energiebelasting betaald moet worden. Verder kun jij je voorkeur uitspreken voor die leverancier die op de meest duurzame wijze groene stroom kan leveren. Je kunt ook kiezen voor die energieleverancier die met een actieprijs komt die je niet kunt weerstaan. Check wel altijd hoe lang dit tarief geldig is en wat de kosten na de actieperiode dan precies zijn. Via deze website kun je onafhankelijk je energie vergelijken.

Kies je voor enkel of voor dubbel tarief?

Tegenwoordig kun je gebruik maken van verschillende energievergelijkers die heel snel de goedkoopste energieleverancier voor je kunnen zoeken. Heb je die in beeld, dan is het wel verstandig naar de looptijd van het contract te kijken. Ze kun je kiezen voor een vast, een variabel of een dynamisch tarief. Je kunt een contract aangaan voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd met vaste tarieven, voor bepaalde tijd met variabele tarieven en voor een energiecontract met dynamische tarieven. Daarnaast heb je nog de keuze uit een dubbel of een enkel tarief. Enkel tarief houdt in dat je steeds hetzelfde bedraagt. Kies je voor dubbel tarief dan betaal je in de piekuren meer, maar in de daluren minder voor de geleverde energie. Uiteraard is het nog voordeliger om zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Dit vraagt in eerste instantie een investering. Die heb je echter na een aantal jaren terugverdiend.

Verplicht te melden dat je gaat verhuizen

Er zijn verschillende redenen waarom jij de beste energieleverancier zoekt. Dit kan zijn omdat je wilt overstappen omdat je betere voorwaarden wenst, je wilt genieten van lagere tarieven of dat je op zoek bent naar een groene leverancier of een energieleverancier met een betere klantenservice. Als je gaat verhuizen, dan kan de energieleverancier gewoon met je mee verhuizen. Het is in alle gevallen verplicht om aan te geven dat je gaat verhuizen overigens. Dan namelijk kan je leverancier de eindafrekening opmaken. Zeg je vanwege een verhuizing een lopend contract op, dan kan een boete opgelegd worden. Ondertussen kunnen energieleveranciers je bij het aangaan van een overeenkomst je vragen een waarborgsom over te maken. In dat geval zijn er wellicht twijfels over de kredietwaardigheid. Er word je in elk geval nooit zomaar gevraagd een waarborgsom te voldoen.

De overstap wordt voor je geregeld

Overstappen kost je overigens amper nog moeite. Dat kan de nieuwe leverancier allemaal voor je doen. Zij lichten dan ook je huidige leverancier in. Het enige wat je wel gevraagd kan worden is om de meterstanden door te geven, al is zelfs dat niet altijd nodig door de slimme meters van tegenwoordig.