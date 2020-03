Deze mannen stelen Mercedes in Surhuisterveen

Publicatie: ma 23 maart 2020 19.43 uur

SURHUISTERVEEN - Een grijze Mercedes is maandagmiddag buitgemaakt bij Auto Bijlsma in Surhuisterveen. De twee mannen op de foto kwamen langs voor een proefrit maar zijn nooit meer teruggekomen.

Ze reden weg in een Mercedes E classe met groene kentekenplaten 26-FH-96. Het originele nummer is 85-ZG-BR. De gouden tip is 500 euro waard, zo laat het bedrijf weten op Facebook.