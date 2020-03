1.5 meter-regel negeren? Tot 400 euro boete

Publicatie: ma 23 maart 2020 19.29 uur

BURGUM - Het kabinet heeft maandagavond nieuwe maatregelen bekendgemaakt om de coronacrisis te lijf te gaan. Alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen zijn verboden tot 1 juni. De ondergrens van honderd personen verdwijnt, heeft minister Grapperhaus van Justitie bekendgemaakt. Mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Is één gezinslid koortsig, dan blijft het gehele gezin binnen.

Burgemeesters krijgen vanaf nu meer mogelijkheden om op te treden als mensen zich niet houden aan de regels. Bepaalde gebieden in gemeentes kunnen worden afgesloten als mensen zich te veel bijelkaar ophouden. Ook gaat de politie beboeten als mensen samenscholen of zich niet houden aan de 1.5 meter-regel. Groepsvorming van 3 personen of meer is verboden. De boetes kunnen oplopen tot 400 euro voor particulieren.

Bestaande maatregelen zijn verlengd. Zo zijn evenementen tot 1 juni niet mogelijk in verband met de coronacrisis. Alle eet- en drinkgelegenheden blijven voor nu dicht tot en met maandag 6 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Coffeeshops blijven ook open blijven voor bestellingen die afgehaald kunnen worden.

