Tankstation deelt nepnieuws over handschoenen

Publicatie: ma 23 maart 2020 18.17 uur

DOKKUM - Een tankstation in Dokkum heeft maandag nepnieuws gedeeld over het coranavirus. Het bericht ging ook rond op social media waaronder Whatsapp en mensen deelden het massaal met elkaar. Het nepbericht van het Dokkumer tankstation werd meer dan 800 keer gedeeld en het bedrijf stelde het dragen van handschoenen vanaf nu verplicht.

Het bericht maakt mensen bang als het gaat om de verspreiding van het coronavirus bij tankstations. Een verpleegkundige zou het bericht hebben verstuurd.

Eerder ging een Engelse versie van het bericht de ronde. Het ziekenhuis dat daarin genoemd werd, liet al weten dat zij geen enkel advies had gegeven. Er zijn geen aanwijzingen dat tankstations meer bijdragen aan het verspreiden van het virus. Het virus kan wel op oppervlakten langere tijd overleven (uren) afhankelijk van de omstandigheden.

Het tankstation betreurt de kwestie en laat - na het verwijderen van het bericht - weten: "Het is nooit onze bedoeling geweest om onjuist nieuws te verspreiden en betreuren dat dit wel gebeurd is. In het kader van bescherming van tankende klanten is het natuurlijk erg belangrijk om eventuele besmetting niet verder te verspreiden en is het zeer zinvol om beschermende handschoenen te gebruiken. Dat is ook het doel geweest van dit bericht."