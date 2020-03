Bieb start afhaalservice, boeken in quarantaine

Publicatie: ma 23 maart 2020 11.07 uur

DRACHTEN - Bibliotheek Drachten is tijdelijk gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te perken, maar voor leden is er toch een mogelijkheid om boeken en andere media te blijven lenen, door middel van een afhaalservice.

Via de website kunnen klanten op een formulier drie leenvoorkeuren doorgeven. Dat kunnen boeken zijn of dvd’s, cd’s, tijdschriften, voor jeugd en volwassenen. Dit zijn alleen materialen die beschikbaar zijn in Bibliotheek Drachten, omdat alle bibliotheken in de provincie ook gesloten zijn en transport hierdoor niet mogelijk is. Dit kunnen klanten opzoeken in de online catalogus.

Personeel van de bibliotheek maakt telefonisch een afspraak, wanneer de spullen klaar liggen. Dit kan misschien even op zich laten wachten want alle uitgeleende materialen gaan na terugkomst een aantal dagen in quarantaine. De 'bestelling' staat, uitgeleend en wel, klaar in de inleverkast. De klant hoeft de materialen alleen te pakken. Er zal geen contact zijn met andere klanten of met personeelsleden

Meer informatie over de afhaalservice is te vinden op www.bibliotheekdrachten.nl. Ook is de bibliotheek voor vragen op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 0512 512680.