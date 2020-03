Zwarte BMW gestolen in Kollum

Publicatie: ma 23 maart 2020 10.40 uur

KOLLUM - Een zwarte BMW is afgelopen week gestolen in Kollum. Het gaat om een BMW 320ED Sport met kenteken 8-SZJ-54. Het voertuig werd vanaf de Van Riniastraat gestolen in de periode van maandag 16 maart tot vrijdag 20 maart.

Er is aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft de diefstal in onderzoek.