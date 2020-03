Waterstoring treft Drachten en omgeving

Publicatie: ma 23 maart 2020 07.55 uur

DRACHTEN - Een waterstoring ontstond maandagochtend vroeg in Drachten en omgeving. Vitens meldt op hun website dat er een storing is in delen van Drachten, Oosterwolde, Surhuisterveen, Gorredijk en Ureterp.

Over de oorzaak van de storing is niets bekend. Rond 8.30 uur was de storing verholpen.