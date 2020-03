Hart onder de riem voor bewoners Meckama State

Publicatie: zo 22 maart 2020 13.41 uur

KOLLUM - Het zijn rare tijden, nu het Coronavirus heerst, ook voor de bewoners en medewerkers van Zorgcentrum Meckama State in Kollum. Om de bewoners een hart onder de riem te steken kwam Brassband Wilhelmina naar ze toe.

Zondagmorgen om 11:00 uur kwam Brassband Wilhelmina voor de bewoners spelen, eerst in de tuin en later op het parkeerterrein en bij de hoofdingang. Na elk nummer klonk er een groot applaus van de medewerkers en bewoners.

Voor de heer Jan Reitsma, bewoner van Meckama State was het een bijzondere dag, dhr. Reitsma is jarig en wordt vandaag 86 jaar. Het balkon was versierd met vlagjes en zijn familie stond buiten op het parkeerterrein de jarige Jan toe te zingen. Samen met Brassband Wilhelmina werd het toch nog feestelijk deze ochtend. Familieleden van de bewoners stonden voor de ramen te wijven naar hun naasten, nu bezoek niet meer mogelijk is.

FOTONIEUWS