Twee snelle bestuurders raken rijbewijs kwijt

Publicatie: za 21 maart 2020 20.43 uur

DOKKUM - De politie heeft zaterdagmiddag op de Lauwersseewei (N361) binnen 35 minuten twee bestuurders afscheid laten nemen van hun rijbewijs. De eerste bestuurder was een 24-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hij was met 185 km/u onderweg. De tweede bestuurder was een 36-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hij reed 170 km/u.

De twee reden respectievelijk 79 en 64 te snel na aftrek van de wettelijke correctie. Een derde 33-jarige bestuurder uit dezelfde gemeente mocht zijn rijbewijs houden. Hij kreeg een proces-verbaal voor een overtreding van de maximumsnelheid met 33 km/u.