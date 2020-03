Brand in woning in Boelenslaan snel geblust

Publicatie: za 21 maart 2020 20.30 uur

BOELENSLAAN - In een woning aan de Boelenswei in Boelenslaan is zaterdagavond even na half acht brand uitgebroken. Een zak met poetsvodden had vlam gevat. De brand is door de bewoners geblust.

De brandweer van Surhuisterveen heeft de woning geventileerd. Volgens omstanders zou er sprake zijn geweest van flinke rookontwikkeling. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

