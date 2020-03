Schuur uitgebrand in Haule

Publicatie: za 21 maart 2020 13.16 uur

HAULE - Een schuur van 15 bij 20 meter is zaterdag rond 13.00 uur volledig uitgebrand aan de Tonckensweg in Haule. De brandweer is ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

Er werd vrij snel opgeschaald naar 'grote brand' omdat naast de schuur een woning en stal met pluimvee staat. Brandweerploegen uit Haulerwijk, Drachten en Appelscha kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand weer vrij snel geblust.

