GGD FryslÃ¢n: opnieuw zes nieuwe corona-patiÃ«nten

GGD Fryslân: opnieuw zes nieuwe corona-patiënten

Publicatie: za 21 maart 2020 12.05 uur

LEEUWARDEN - De GGD Fryslân gaf zaterdag een korte update over de stand van zaken aangaande het coronavirus. In Friesland zijn in de afgelopen 24 uur zes Friezen positief getest op corona. Deze onderzoeken werden gedaan door de GGD en de ziekenhuizen. Vrijdag werden er ook zes Friezen positief getest.

Het betreft mensen uit verschillende Friese gemeenten. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.