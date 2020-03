Gerke en Berdien 'op gepaste afstand' getrouwd

Publicatie: za 21 maart 2020 10.12 uur

SURHUISTERVEEN - Met maximaal 11 gasten zijn vrijdag de 30-jarige Gerke en 29-jarige Berdien uit Surhuizum in het huwelijksbootje gestapt. De plechtigheid vond plaats in de eigen achtertuin en de gasten hielden gepaste afstand.

De coronacrisis treft iedereen en veel stelletjes die zouden trouwen, stelden hun trouwdag uit. Gerke en Berdien lieten het doorgaan. Samen met ouders en getuigen hebben ze de plechtigheid in de tuin georganiseerd. Andere familieleden en grootouders moesten worden afgezegd. Het was wel koud maar dat mocht de pret ondanks alles niet drukken.

Berdien is zwanger en het stel wilde wel een echt gezin zijn als de baby er is. Bovendien vinden ze dat juist in onzekere tijden de liefde gevierd moet worden.

