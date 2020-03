Brabander gepakt na caravandiefstal in Drachten

Publicatie: vr 20 maart 2020 17.43 uur

DRACHTEN - Een 59-jarige caravandief uit Brabant is donderdagavond door de politie opgepakt. Alerte agenten zagen de man donderdagavond rond 23.15 uur rijden over de A7. De man reed in een bestelauto met daarachter een caravan en de agenten vond het - gezien het tijdstip en de coronacrisis - vreemd.

Bij navraag van het kenteken bij de meldkamer werd duidelijk dat de caravan eigendom was van een caravanbedrijf uit Drachten. De agenten wisten dat daar in de afgelopen weken diverse pogingen van diefstal waren geweest. Bij navraag kon de ondernemer de politie melden dat het hek was vernield en dat er een caravan was buitgemaakt. De bestuurder van de bestelauto is daarop aangehouden en overgebracht naar Leeuwarden.