Gewond zeehondje op strand van Ameland

Publicatie: vr 20 maart 2020 17.23 uur

NES (AMELAND) - Op het strand van Ameland werd donderdag een gewond zeehondje aangetroffen door eilanders. Zij hebben het dier bevrijd van een stuk visnet. Ze hebben daarna het zeehondje de zee in laten gaan.

RTZ & Dierenambulance Ameland zag later de beelden en besloot naar het strand te gaan omdat de snijwond in de nek nogal fors was. Eenmaal op het strand was de jonge grijze zeehond inmiddels weer aan land gekomen. In overleg met de opvang aan de vaste wal heeft de dierenambulance het zeehondje op de boot gezet zodat ze kan worden behandeld en kan herstellen.