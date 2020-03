Meriant opent afdeling voor coronapatiÃ«nten

Meriant opent afdeling voor coronapatiënten

Publicatie: vr 20 maart 2020 17.02 uur

HEERENVEEN - Ouderenzorgorganisatie Meriant, onderdeel van Zorggroep Alliade, opent volgende week op locatie Anna Schotanus in Heerenveen een speciale 'corona-afdeling' voor ouderen. Dit initiatief van Zorggroep Alliade is ontstaan in nauwe samenwerking met het zorgkantoor, gemeente Heerenveen en de ouderenzorgorganisaties in Friesland. De nieuwe afdeling krijgt een provinciale functie en is vanaf dinsdag 24 maart beschikbaar voor patiënten met een vastgestelde corona-infectie.

De afdeling is bedoeld voor oudere en kwetsbare patiënten die niet thuis kunnen blijven, maar die ook niet in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen. Ouderen die bij zorgaanbieders in Friesland wonen kunnen hier terecht. Het gedeelte binnen locatie Anna Schotanus stond al leeg en heeft een geheel eigen ingang. Op die manier is de afdeling gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten die bij Meriant verblijven merken daarom ook weinig tot niets van deze nieuwe ontwikkelingen. In eerste instantie is er plek voor 8 patiënten. Mocht de vraag groter worden, dan is er ruimte voor 36 patiënten.

De verwachting is dat het aantal coronapatiënten in Friesland de komende weken zal stijgen. Het is niet zeker of het aantal zorgbedden dat nu beschikbaar is binnen de provincie voldoende zal zijn. Om die reden treffen de Friese zorgorganisaties alvast voorbereidingen om meer patiënten te kunnen plaatsen. De afdeling bij Meriant is één van die voorbereidingen.