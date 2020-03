Kerken in Buitenpost zetten Luisterpost op

BUITENPOST - De leden van de kerken in Buitenpost zijn geschrokken en stilgezet door de situatie van het coronavirus. "We leven mee met iedereen die op een of andere manier getroffen is, we begrijpen de angst, we zien hoe sommigen zich extra eenzaam voelen, terwijl anderen door het sluiten van scholen en bedrijven ineens heel dicht op elkaar leven."



De kerken merken op dit moment hoe kwetsbaar men als mens is, 'de crisis zet ons stil en vraagt om bezinning'. "Juist nu willen we er zijn voor elkaar. Een eerste concrete actie is: ‘De Luisterpost’. Vanaf maandag 23 maart zal het telefoonnummer 0511 -233199 worden opengesteld. Dit nummer is van 10:00-12:00 uur, van 14:00-16:00 uur en van 19:00-20:00 uur bereikbaar voor een gesprek."

Iedereen die juist nu behoefte heeft aan even menselijk contact, van zich afpraten, even gewoon een babbeltje is van harte uitgenodigd om te bellen. Een praatje met een ander kan net de dag breken en je anders laten kijken naar wat er om je heen gebeurt. "We hopen jou een van deze dagen te spreken. Bel 'De Luisterpost'."

De kerkdiensten van de verschillende kerken gaan digitaal gewoon door. Je kan deze op de gebruikelijke tijd (of later op de dag/in de week) beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. De diensten van de doopsgezinde gemeente worden schriftelijk rondgestuurd. Deze zijn op te vragen bij pastor Jolanda Valk.

De predikanten van de verschillende kerken Roelof van Dam, Matthias Deleu, Gerbram Heek, Gert van Helden en Jolanda Valk zijn zoals altijd per mail en telefoon bereikbaar. Zie hiervoor de websites van de verschillende kerken. Deze beschikbaarheid geldt uiteraard niet alleen voor gemeenteleden.