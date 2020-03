Sumarder met corona weer thuis na opname

Publicatie: vr 20 maart 2020 15.14 uur

SUMAR - De man uit Sumar met corona is weer thuis. Hij werd deze week opgenomen in het ziekenhuis in Drachten. Hij is aan beterende hand en mocht weer huiswaarts keren, zo laat burgemeester Gebben weten.

“De dochter van de corona patient uit Sumar informeerde mij zojuist; dat haar vader ontslagen is uit het ziekenhuis en verder thuis hersteld. Prachtig bericht! De familie is vol lof over hoe zij door alle zorgpersoneel zijn geholpen....zeer veel dank aan hen!” aldus de burgemeester van Tytsjerksteradiel.