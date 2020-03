Naaktbeelden handbaldames op pornosite: werkstraf

Publicatie: vr 20 maart 2020 14.16 uur

LEEUWARDEN - De Drachtster (40) die begin 2018 naaktbeelden van de dames van het nationale handbalteam op een pornosite heeft gezet, kreeg vrijdag een lagere straf dan door het Openbaar Ministerie (OM) was geëist. De Drachtster werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Het OM eiste twee weken geleden 180 uur werken, plus een maand voorwaardelijk.

Hogere ranking

De lagere straf heeft ermee te maken dat de rechtbank niet bewezen acht dat de Drachtster de intentie heeft gehad om de beelden te verspreiden: hij heeft ergeen financieel voordeel bij gehad en door het uploaden van de filmpjes heeft hij ook geen extra ‘credits’ gekregen op de pornosite. De officier van justitie ging er vanuit dat de man de naaktbeelden van de handbaldames met ‘een uitnodigende titel’ – ‘Dutch handballteam in spa’ – op de pornosite Xhamster had gezet om een betere ranking te krijgen, wat meer privileges met zich mee zou brengen. Op Xhamster kun je alleen filmpjes downloaden als je ook bestanden hebt geüpload.

Kleedruimte van sauna

De rechtbank vindt wel dat de man had kunnen weten dat anderen de beelden konden zien. Die kans heeft hij volgens de rechtbank ‘willens en wetens’ aanvaard. Juridisch heet dat ‘voorwaardelijke opzet’. De beelden zijn afkomstig van een bewakingscamera van de kleedruimte van een sauna in Nederasselt. Op de beelden is te zien dat de handdames zich omkleden. Het is nooit duidelijk geworden of de camera’s van de sauna zijn gehackt of dat iemand de beelden heeft gelekt. De Drachtster kon ze volgens zijn zeggen niet op zijn eigen computer openen. Hij heeft het filmpje geüpload naar de pornosite om ze te kunnen bekijken.

‘Ongelofelijk vernederend’

De dames van het nationale handbalteam hebben er veel last van gehad dat de beelden op internet circuleerden. De dames voelden zich volgens de officier van justitie ‘ongelofelijk vernederd’ dat ze ‘voor eeuwig’ bloot op het internet staan. Sommige speelsters konden een poos niet in actie komen omdat ze de focus kwijt waren. Vijf handbaldames dienden schadevergoedingen in van 1500 euro.

Geen schadevergoedingen betalen

?De Drachtster was niet van plan om te betalen. ‘Slapen ze beter als ze financieel gecompenseerd worden?’, vroeg de man twee weken geleden. De rechtbank bepaalde dat er geen schadevergoedingen betaald hoeven te worden, omdat niet is vast komen te staan hoe de beelden op internet terecht zijn gekomen. De beelden zijn al in 2016 gemaakt en verspreid. De sauna heeft indertijd speciaal iemand in dienst genomen om de beelden van het internet af te krijgen, maar dat lukt bijna nooit helemaal.