Update: weer zes positief geteste Friezen

Publicatie: vr 20 maart 2020 12.43 uur

LEEUWARDEN - Er zijn zes nieuwe coronabesmettingen (via een positieve test) vastgesteld in Friesland. Dat heeft de GGD Fryslân vrijdag rond het middaguur bekendgemaakt. De GGD houdt stil waar deze mensen wonen en hoe het met ze gaat. Uit cijfers van het RIVM om 14.00 uur blijkt dat er twee nieuw geteste besmettingen zijn bijgekomen in Friesland.

Het beeld geeft in elk geval wel aan dat het in Friesland nog goed gaat met de besmettingen. Het is belangrijk dat Friesland dat gaat volhouden. Minister-president Mark Rutte deed deze week een oproep om afstand te houden van elkaar. Zo'n anderhalve meter is voldoende om ervoor te zorgen dat het virus zich vrijwel niet kan verspreiden onder de bevolking.

Omdat er relatief weinig mensen worden getest, is het daadwerkelijk aantal mensen dat corona heeft opgelopen, wel hoger. Alleen mensen die erg ziek zijn en bepaalde zorgverleners worden getest.