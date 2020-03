Hoe maak je van je huis een levensloopbestendige woning?

Publicatie: vr 20 maart 2020 12.05 uur

DRACHTEN - Langer thuis wonen, dat is de wens van veel senioren in Nederland. Zij blijven het liefst in hun eigen, vertrouwde omgeving wonen. Maar, als je minder mobiel wordt, kan het lastig worden om thuis te blijven. Dit betekent echter niet dat het niet mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zo zien we bijvoorbeeld steeds vaker een traplift in huizen van oudere mensen. Met dit hulpmiddel wordt het een stuk makkelijker om de eerste verdieping te bereiken. Maar je kunt nog een stuk meer doen om langer thuis te blijven wonen.

Een gelijke vloer

In menig woning in ons land komen drempels voor. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij toegangsdeuren. De kans op een struikelpartij is daardoor een stuk groter. Om langer thuis te blijven wonen, is het dus slim om te zorgen voor een gelijke vloer. Je kunt eventueel ook drempelhulpen gebruiken om makkelijker met een rollator of scootmobiel over een drempel te komen. Of als het niet mogelijk of wenselijk is om drempels te verwijderen.

Creëer beneden een bad- en slaapkamer

Bad- en slaapkamers zijn vaak op de eerste verdieping. Dit kan voor problemen zorgen wanneer je langer thuis wilt wonen. Met een traplift kun je dit voorkomen. In plaats van een traplift kun je er ook voor kiezen om beneden een bad- en slaapkamer te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een kamer over hebt op de begane grond. Is dit niet geval? Kijk dan of het mogelijk is een uitbouw te realiseren. Dit kost behoorlijk wat geld, maar je hebt er hoe dan ook profijt van wanneer je ouder wordt!

Bijdrage van de Nederlandse overheid

Wil je ook een levensloopbestendige woning? Dan kun je hiervoor een bijdrage krijgen van de Nederlandse overheid. De overheid heeft namelijk ruim 340 miljoen euro beschikbaar gesteld om senioren te helpen zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, met een goede kwaliteit van leven. Wil je hier een beroep op doen? Wacht dan niet te lang, want het geld van de overheid is alleen dit jaar nog beschikbaar.