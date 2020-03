Supermarkten introduceren speciaal boodschappenuur

Publicatie: vr 20 maart 2020 11.58 uur

BURGUM - Diverse supermarkten zijn begonnen met de introductie voor een speciaal boodschappenuurtje. PLUS Wolters in Burgum organiseert een boodschappenuurtje voor 70+ers. Vanaf aankomende maandag zal er elke ochtend (behalve zondag) tussen 7.00 uur en 8.00 uur een boodschappenuurtje voor 70+ers zijn. "Op deze manier lopen ze minder risico het coronavirus op te lopen." zo laat de supermarkt weten.

De Jumbo in Burgum start zaterdag 21 maart tot zaterdag 28 maart ook met een 'ouder uurtje' vooraf aan de openingstijden tussen 7.00 uur en 8.00 uur. Albert Heijn de Wiken in Drachten opent op dezelfde wijze exclusief de deuren. Alleen hun boodschappenuurtje is ook bestemd voor mensen die in de zorg werken. "Na 8.00 uur is de winkel weer toegankelijk voor iedereen."

Elke supermarkt hanteert weer een eigen beleid dus controleer bij uw eigen supermarkt wat er eventueel georganiseerd wordt qua mogelijkheden.