Racer uit Appelscha (22) van de weg gehaald

Publicatie: vr 20 maart 2020 11.54 uur

DRACHTEN - Een 22-jarige automobilist uit Appelscha is dinsdagavond door de politie van de weg gehaald. Zijn rijbewijs werd ingevorderd omdat hij asociaal rijgedrag vertoonde in Drachten. Momenteel wordt er veel overlast ervaren van hangjeugd in combinatie van asociaal rijgedrag. De politie controleert daarom extra op de jongeren.

De 22-jarige reed met hoge snelheid over de Stationsweg. De politie volgde de jongeman en hij reed soms tot 120 km/u in de bebouwde kom. "Ook waar 30 km per uur was toegestaan werden snelheden van 70 km per uur gemeten. Tijdens dit ritje werden ook de overtredingen bumperkleven en niet de richting aangeven gemaakt." zo laat de politie WâldNet weten.

De man is staande gehouden en het rijbewijs is ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt.