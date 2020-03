Dierentuin AquaZoo start online AquaSchool

Publicatie: vr 20 maart 2020 10.57 uur

LEEUWARDEN - Dierentuin AquaZoo start maandag met zijn eigen online, live lesprogramma: AquaSchool. Kinderen kunnen op schooldagen om 11.00 uur via de livestream op Facebook online een les volgen van een dierenverzorger en ook meteen vragen stellen en reageren.



Kinderen mogen zelf de onderwerpen aandragen. Ze kunnen deze indienen via de Facebookpagina van de dierentuin en ook tijdens de live-uitzendingen. "Nu kinderen niet naar de dierentuin kunnen komen, willen we de dierentuin naar de kinderen brengen", vertelt general manager Jeroen Loomeijer.

De dierentuin wil met AquaSchool kinderen die nu thuis onderwijs krijgen een leuke, leerzame les bieden die kan dienen als onderbreking van of aanvulling op hun eigen lesprogramma. De dierenverzorgers zullen onder andere de voederdemonstraties online laten zien en meer vertellen over alle aspecten die komen kijken bij de verzorging van de dieren.



Op hoogte houden

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus is AquaZoo tot nader order gesloten voor publiek. Loomeijer: "Maar de verzorging van de dieren gaat uiteraard wel door en het is fijn om op deze manier kinderen daar ook bij te kunnen betrekken."

AquaSchool begint op maandag 23 maart en de uitzendingen zullen op schooldagen om 11.00 uur te zien zijn via een livestream op de Facebookpagina van AquaZoo. Daarnaast zijn ze ook terug te zien via social media en de website van de dierentuin.