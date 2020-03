Gemeente vindt 2000 mondkapjes in kelder

Publicatie: do 19 maart 2020 18.21 uur

BEETSTERZWAAG - In de kelder van het gemeentehuis van Opsterland werden deze week ruim 2000 mondkapjes gevonden. De gemeente schrijft: "Soms levert een bezoekje aan de voorraadkelder iets op dat in deze tijden waardevoller is dan ooit."

De partij mondkapjes zijn direct naar de huisartsen in de gemeente gebracht en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. "Daar werden ze met grote dankbaarheid ontvangen!" zo laat de gemeente weten.