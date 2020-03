WÃ¢ldpop 2020 in Burgum gaat ook niet door

Wâldpop 2020 in Burgum gaat ook niet door

Publicatie: do 19 maart 2020 12.02 uur

BURGUM - Steeds meer evenementen en activiteiten in april en mei worden afgelast in verband met het coronavirus. Wâldpop in Burgum heeft ook bekendgemaakt om het festival niet door te laten gaan. "Gelet op de huidige ontwikkelingen met Covid-19 (Corona-virus) en in overleg met de gemeente hebben wij als bestuur besloten om op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag), het Wâldpop Festival niet door te laten gaan.

"Het spijt ons dit te moeten mededelen maar we hopen op jullie begrip en wensen jullie een goede gezondheid toe."

Wat vooralsnog wel gewoon doorgaat is op zaterdag 19 oktober 2020. De coverband Queen Forever in samenwerking met DJ Winston Black in De Pleats te Burgum. De kaartverkoop voor dit evenement is inmiddels van start. Kaarten voor deze avond zijn hier verkrijgbaar.