GGD: Geen nieuwe positief geteste Friezen

Publicatie: do 19 maart 2020 11.09 uur

LEEUWARDEN - Er zijn in de afgelopen dag geen mensen in Friesland positief getest op het coronavirus. Dat laat de GGD Fryslân weten. Of er überhaupt nog mensen worden getest, is onduidelijk omdat de GGD Fryslân geen informatie heeft over de personen die getest worden.

Er is een tekort aan test-kits waardoor er in Nederland nauwelijks mensen getest kunnen worden.