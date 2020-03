Nieuwe priklocatie buiten MCL in Leeuwarden

Publicatie: wo 18 maart 2020 15.46 uur

LEEUWARDEN - Vanaf deze woensdag is er een nieuwe priklocatie van Certe geopend in het QPS-gebouw (voormalig Ronald McDonald Huis) op het terrein van het MCL. Dit priklaboratorium is bedoeld voor alle patiënten die niet door een arts van het MCL verwezen zijn (maar bijvoorbeeld door de huisarts of verloskundige). Dat heeft het MCL bekendgemaakt.

Patiënten die wel vanuit door een MCL-arts verwezen zijn naar het laboratorium, kunnen terecht op het normale priklab op route 27. Bovenstaande indeling geldt ook voor het inleveren van materiaal.

Uitzondering

Kleine kinderen die geprikt moeten worden, kunnen altijd terecht bij het priklab op route 27. Deze locatie is namelijk goed ingericht voor het kunnen ondersteunen van kleine kinderen bij het prikken.

De locatie is geopend van 08.00 uur tot 16.00 uur.