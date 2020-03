Medewerker Revalidatie Friesland besmet

Publicatie: wo 18 maart 2020 14.38 uur

BEETSTERZWAAG - Een medewerker van Revalidatie Friesland is dinsdag positief getest op COVID-19, het coronavirus. De medewerker heeft het virus buiten het revalidatiecentrum opgelopen en verblijft momenteel in thuisisolatie. Deze persoon heeft milde klachten en is aan de betere hand.

In overleg met GGD Fryslân is Revalidatie Friesland direct gestart met een contactonderzoek. Het contactonderzoek is nu nog gaande.

"Op dit moment hebben we in het revalidatiecentrum geen patiënten met klachten. Medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette collega en die verkouden zijn, koorts hebben en/of luchtwegklachten hebben, mogen niet komen werken. Daarin volgen we de landelijke richtlijnen."

Alle mensen die onderdeel van het contactonderzoek zijn, volgen de adviezen van de GGD op. De medische noodzakelijke zorg gaat op dit moment bij Revalidatie Friesland gewoon door. "We hanteren daarbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de landelijke en lokale overheidsinstanties."