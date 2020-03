Oproep Waddeneilanden: Blijf thuis

LEEUWARDEN - Vanuit de Waddeneilanden is woensdag de oproep gekomen aan potentiële gasten om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. "Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld."

