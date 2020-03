Vrouw niet door misdrijf om het leven gebracht

WâLTERSWâLD - De dode vrouw die dinsdag werd gevonden in het water bij Wâlterswâld is niet door een misdrijf om het leven gebracht.

Het lichaam in de Petsleat werd door passanten aangetroffen en zij schakelden de hulpdiensten in. De technische recherche kwam ook naar de plek voor onderzoek. Na onderzoek is gebleken dat de vrouw niet om het leven is gekomen door een misdrijf.