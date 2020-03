Deel van bloedafnamelocaties gesloten

Publicatie: wo 18 maart 2020 10.32 uur

LEEUWARDEN - Certe en HAL Friesland nemen maatregelen in strijd tegen het corona-virus. "We verzoeken de patiënten onze locaties niet te bezoeken wanneer zij:"

1. verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts hebben;

2. onlangs in een risicogebied zijn geweest;

3. of in contact zijn geweest met een patiënt met het virus;

Beperkt aantal bloedafnamelocaties geopend

De eigen locaties voor bloedafname blijven vooralsnog open voor bloedafname. Bloedafname-locaties in of bij instellingen worden (met oog op de kwetsbare doelgroep) gesloten. Op www.certe.nl en www.hal.frl vinden bezoekers de actuele stand van zaken rond locaties.

Onderzoeken afgelast

Onderzoeken zonder acute medische noodzaak worden uitgesteld, patiënten zijn worden hierover op de hoogte gebracht. Met deze - en eerder genomen - maatregelen wil men de veiligheid van medewerkers, cliënten en zorgverleners zo veel mogelijk garanderen.