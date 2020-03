Berchhiem op slot vanwege corona-verdenking

Publicatie: di 17 maart 2020 21.04 uur

BURGUM - Verpleeghuis Berchhiem in Burgum is dinsdag uit voorzorg 'op slot' gezet. De deur van de hoofdingang gaat niet meer open voor bezoekers.

KwadrantGroep laat deze site weten: "Momenteel wordt één van onze cliënten getest op het coronavirus door GGD Fryslân. Uit voorzorg en om het risico op besmetting met het coronavirus in Berchhiem zoveel mogelijk te voorkomen is vandaag besloten Berchhiem preventief voor alle bezoek te sluiten. We hebben tot deze ingrijpende maatregel besloten omdat de gezondheid van bewoners, hun naasten én de gezondheid van onze zorgprofessionals ons boven alles gaat."