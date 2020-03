Aanpassingen dienstregeling Arriva

Publicatie: di 17 maart 2020 20.25 uur

LEEUWARDEN - Vanwege het coronavirus heeft het RIVM diverse maatregelen getroffen. Als gevolg hiervan ziet Arriva zich genoodzaakt, tot nadere berichtgeving, een aantal aanpassingen door te voeren in onze dienstregeling. In verband met de richtlijnen van het RIVM heeft Arriva momenteel minder personeel én minder reizigers.

Vanaf woensdag 18 maart rijden de treinen van Arriva, op alle Arriva trajecten in de provincies Friesland en Groningen, een aangepaste dienstregeling. De aangepaste dienstregeling is te vergelijken met een zondagsdienstregeling met behoud van ochtendritten op werkdagen als aanvulling. Deze dienstregeling staat -in verband met verwerkingstijd- begin volgende week in de reisplanners.

Aangepaste busdienstregeling in Friesland

Vanaf woensdag 18 maart rijden ook de bussen van Arriva in Friesland een aangepaste dienstregeling. De aangepaste dienstregeling is te vergelijken met de dienstregeling zoals die tijdens de kortere vakanties (zoals voorjaars- en meivakantie) gebruikelijk is. Het vervoer op de Wadden blijft volgens de huidige winterdienstregeling rijden. Tot nader orde vervallen lijn 335 (naar Zernike) en alle buurtbuslijnen; dit betreft de lijnen 101, 102, 103, 104, 107 en 108.