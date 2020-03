Man (48) stalkt en ontvoert ex: 2 jaar cel en tbs

Publicatie: di 17 maart 2020 17.15 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster die in 2018, samen met een onbekend gebleven handlanger, zijn ex-vriendin heeft gestalkt en ontvoerd is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs met voorwaarden. De officier van justitie eiste twee weken geleden tbs met dwangverpleging.

Afluisterapparatuur

De Drachtster had alles goed voorbereid: hij had afluisterapparatuur in de woning van zijn ex verstopt en hij had een gps-tracker onder haar auto bevestigd. In oktober 2018 reed de vrouw op de Wâldwei toen ze een stopteken kreeg van wat ze dacht dat een politieauto was. De vrouw werd naar een carpoolplaats gedirigeerd en door de handlanger, die zich als politieagent had verkleed, gesommeerd om in de andere auto te stappen. De verdachte zat op de achterbank.

‘Zware criminelen’

Onderweg zou de handlanger met een vuurwapen hebben gedreigd. De Drachtster zou hebben gezegd dat de man zijn ex maar door de benen moest schieten. Ook zou de Drachtster hebben geroepen dat mensen uit de omgeving van de vrouw gevaar liepen: ‘zware criminelen’ zouden haar familie en vrienden in de gaten houden. Eén seintje van de verdachte was genoeg om de bewapende criminelen in actie te laten komen. De man had eraan toegevoegd dat het zoontje van zijn ex bovenaan zijn lijstje stond.

Pieter Baan Centrum

De Drachtster heeft vervolgens de nacht doorgebracht in de woning van de vrouw. Aanvankelijk ontkende hij het hele verhaal. Later gaf hij de stalking toe en pas op de dag dat de zaak inhoudelijk zou worden behandeld, in mei vorig jaar, erkende hij dat hij zijn ex had ontvoerd. De rechtbank stuurde hem toen alsnog naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voor psychologische observatie.

Persoonlijkheidsstoornis

Volgens het PBC heeft de Drachtster een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en antisociale trekken. Hij was indertijd verslaafd aan kalmeringstabletten en was verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, hij kampt met verlatingsangst en hij kan moeilijk omgaan met het beëindigen van relaties. Hij is twee keer eerder – in 2004 en 2006 – veroordeeld voor stalking. Het PBC en de reclassering adviseerden terbeschikkingstelling met voorwaarden, de ‘lichtere’ variant van tbs.

De officier van justitie had er geen vertrouwen in dat de Drachtster zich aan de voorwaarden zou houden en eiste tbs met dwangverpleging.

Behandeling in kliniek

Daar ging de rechtbank dus niet in mee. De man moet wel aan een hele reeks met voorwaarden voldoen: na de detentie moet hij zich laten behandelen in een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Na het verblijf in de FPK moet hij zich ambulant laten behandelen en komt hij in een instelling voor begeleid wonen. Hij mag geen drugs en alcohol gebruiken en hij mag geen contact zoeken met zijn ex en hij mag niet in haar woonplaats komen, zolang het Openbaar Ministerie dat nodig acht. Hij moet aan de vrouw een schadevergoeding van ruim 3300 euro betalen.