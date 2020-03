'Niet opvolgen coronamaatregelen is strafbaar'

Publicatie: di 17 maart 2020 16.26 uur

LEEUWARDEN - Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, Sybrand Buma, heeft maandag een noodverordening ingesteld in verband met de coronacrisis. Deze noodverordening biedt gemeenten het wettelijk kader om handhavend op te kunnen treden in het geval de afgekondigde maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid of beperking van het gevaar niet worden nageleefd.

Naast de handhaving van de politie kunnen ook ambtenaren een rol vervullen. In de noodverordening zijn alle ambtenaren aangewezen als toezichthouder en/of buitengewoon opsporingsambtenaar.

Handelen in strijd met de voorschriften uit de verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (maximaal 4350 euro).

Klik hier om de verordening te bekijken.