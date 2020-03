Huisarts in Burgum positief getest op corona

BURGUM - Huisartsenpraktijk It Peldershus in Burgum maakte dinsdag bekend dat één van haar huisartsen positief is getest op corona. "Helaas hebben wij op maandag 16 maart jl. gehoord dat onze huisarts Hooisma positief getest is op het coronavirus."

De huisarts uit Leeuwarden kreeg op donderdag 12 maart klachten die wezen op het coronavirus. "Vanaf deze dag is het virus mogelijk overdraagbaar geweest." zo schrijft de praktijk op haar website. "Sindsdien heeft hij ook niet meer gewerkt conform de richtlijnen van het RIVM en GGD Fryslân."

Alle patiënten met wie dokter Hooisma op donderdag 12 maart 2020 contact heeft gehad, zijn persoonlijk door de praktijk benaderd en op de hoogte gesteld. Dokter Hooisma heeft zelf milde klachten en is inmiddels aan de beterende hand.