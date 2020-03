Vermiste Drachtster (47) is terecht

Publicatie: di 17 maart 2020 15.38 uur

DRACHTEN - De vermiste man uit Drachten is dinsdagmiddag in goede gezondheid aangetroffen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Hij werd aangetroffen in Musselkanaal.

Maandag werd aan het begin van de avond met een politiehelikopter gezocht naar de vermiste Drachtster. Hij was mogelijk in de ochtend per fiets naar zijn dagbesteding in De Westereen vertrokken. Volgens de manager van de dagbesteding was hij daarvan op de hoogte en raakte hij mogelijk in de war. Het was een grote verandering in zijn dagelijkse structuur. De man heeft een verstandelijke beperking.