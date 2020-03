Overleden vrouw aangetroffen bij Walterswald

Publicatie: di 17 maart 2020 13.49 uur

WâLTERSWâLD - Aan de Broekloane in Wâlterswâld is dinsdag aan het begin van de middag een overleden vrouw aangetroffen. De vrouw lag in het water in een natuurgebied. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse gekomen, maar hun hulp mocht niet meer baten. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse.

De technische recherche van de politie is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. De politie gaat onderzoek doen naar de identiteit van de vrouw. Ook zal er worden gekeken naar de omstandigheden van haar overlijden. Het gebied is tijdelijk afgesloten.

FOTONIEUWS